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НовостиВ мире22 марта 2023 11:22

Newsweek: Госдеп считает, что только Россия способна остановить украинский конфликт

В ведомстве отметили на заявление МИД РФ о том, что ряд стран не могут претендовать на роль нейтральных посредников
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Newsweek: Госдеп считает, что только Россия способна остановить украинский конфликт

Newsweek: Госдеп считает, что только Россия способна остановить украинский конфликт

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На данный момент только Москва способна остановить украинский конфликт. Об этом заявил анонимный представитель Госдепартамента США в беседе с изданием Newsweek.

«Россия остается единственным препятствием на пути к миру на Украине. Россия и только Россия может сегодня положить конец этому», - заявил представитель Госдепартамента США.

Таким образом представитель американского ведомства ответил на сообщения Министерства иностранных дел РФ о том, что Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин не способны претендовать на роль нейтральных посредников в урегулировании конфликта на Украине.

Напомним, ранее постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что ООН вряд ли способна выступить посредником в урегулировании украинского конфликта, указав на то, что с самого начала кризиса в 2014 году секретариат организации «занял страусиную позицию».