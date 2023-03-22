Херш заявил, что Шольц помогает США скрывать данные о взрывах на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Вашингтон обсуждал взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом заявляет американский журналист Сеймур Херш.

По его словам, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и разведку ФРГ попросили подготовить альтернативную историю для журналистов о диверсиях на газопроводах. Как заявляет Херш, даже если немецкий канцлер заранее не знал о взрывах, то с осени 2022 года поддерживает попытки Вашингтона скрыть информацию.

Напомним, ранее турецкий журналист издания Evrensel Юджель Оздемир заявил, что Берлин скрывает информацию о причастности Вашингтона к взрывам на газопроводах. По его мнению, Шольц представил Байдену сведения причастности США к диверсиям на «Северных потоках», когда прибыл с визитом в Вашингтон. Журналист также задался вопросом о том, каких уступок добилась немецкая сторона в ответ на сокрытие.