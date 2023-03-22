Шойгу заявил, что атаку украинских беспилотников на Севастополь отразили российские девушки-военнослужащие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь была отражена российскими девушками-военнослужащими. Такое заявление министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Как отметил глава российского военного ведомства, два из трех беспилотников сбили старший матрос контрактной службы Марина Фалеева и главная старшина Татьяна Целуйко.

«Я хотел бы дать поручение представить девушек к наградам и в соответствии с нашими решениями выписать денежную премию за уничтожение объектов противника», - сказал глава Минобороны РФ.

Напомним, в среду, 22 марта, корабли Черноморского флота отбили атаку надводных беспилотников ВСУ. Как заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в общей сложности уничтожили три аппарата, которые, по его словам, намеревались проникнуть в Севастопольскую бухту. Как отметил глава региона, российские военные корабли не пострадали.