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НовостиПолитика22 марта 2023 12:12

Лавров назвал выполнением заказа Запада выдачу МУС ордера на "арест" Путина

Глава МИД РФ напомнил, что США вводили санкции против прокурора за расследование о преступлениях Вашингтона в Афганистане
Роман КИЛЬМЯШКИН
Владимир Путин и Сергей Лавров

Владимир Путин и Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на "арест" президента России Владимира Путина по заказу Запада. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду, 22 марта 2023 года.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон сам себе присвоил право судить людей без каких-либо юридических оснований на это.

При этом если имеются правовые основания для осуждения США, то американцы всячески препятствуют этому, вплоть до прямых санкций, уточнил глава МИД РФ.

Он напомнил, в частности, что в начале 2000 годов Белый дом вводили санкции против прокурора МУС за расследование о преступлениях Вашингтона в Афганистане.

"Вашингтон объявил санкции против прокурора и дело было закрыто, - подчеркнул Лавров. - Такое поведение никому не нравится, даже большинство союзников Вашингтона. Невозможно претендовать на исключительность, когда ты сплошь и рядом нарушаешь международное право".

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что российская гиперзвуковая ракета "Оникс" легко долетит до МУС. По его словам, судьи напрасно "раздухарились", демонстрируя, что им не страшно "поднять руку" на крупнейшую ядерную державу.