Медведев пригрозил применением гиперзвуковой ракеты "Оникс" по суду в Гааге

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская гиперзвуковая ракета "Оникс" легко долетит до Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, ее невозможно сбить. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 20 марта 2023 года.

"Все ходят под Богом и ракетами, - написал Медведев в своем телеграм-канале. - Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда".

По его словам, судьи напрасно "раздухарились", демонстрируя, что им не страшно "поднять руку" на крупнейшую ядерную державу. Политик полагает, что при гипотетическом ударе по зданию суда НАТО не вмешается, так как собственное население альянсу дороже.

Напомним, непризнаваемый РФ Международный уголовный суд в Гааге в пятницу, 17 марта 2023 года, выдал "ордер на арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

В своем англоязычном аккаунте в Twitter Дмитрий Медведев заявил, что не видит необходимости объяснять, где и как данный документ стоит использовать, и сопроводил твит значком туалетной бумаги.

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, любые решения его ничтожны, с точки зрения права. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.