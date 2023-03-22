Молдавия заблокировала пять сайтов российского информагентства Sputnik Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

Власти Молдавии приняли решение заблокировать доступ к пяти сайтам, принадлежащим российскому информационному агентству Sputnik. Об этом сообщили в пресс-службе молдавской Службы информации и безопасности.

Незадолго до блокировки российских информационных ресурсов молдавские журналисты устроили пикет перед зданием Европарламента в Брюсселе, пытаясь донести до европейских чиновников сведения о драконовских мерах своего правительства по блокировке СМИ.

Недовольные сотрудники средств массовой информации из Молдавии рассказали в Европарламенте о том, что правящая Партия действия и солидарности заблокировала лицензии шести телеканалов, в частности тех, что транслировали оппозиционную точку зрения. Так, в чёрный список попали: «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акчент-ТВ», «НТВ-Молдова», «Орхей-ТВ» и ТВ-6.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Молдавии решились продолжить закупать российский газ после трёхмесячного перерыва.