Молдавия возобновила закупки газа из России Фото: REUTERS

Молдавия вновь начала закупать газ у России после перерыва в три месяца. Об этом заявил руководитель компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в своем телеграм-канале.

"В марте текущего года ПАО "Газпром", на основании действующего контракта, обеспечивает поставку природного газа в Республику Молдова в общем объеме 176,7 миллиона кубических метров ежемесячно, или 5,7 миллионов кубических метров ежедневно", - уточнил Чебан.

По его словам, в связи со снижением потребления на фоне потепления до конца марта 2023 года "Молдовгаз" планирует приобретать в день 0,7-0,8 млн кубометров голубого топлива у "Газпрома", и 1,3-1,5 млн кубометров - у "Энергокома".

Как ранее писал сайт KP.RU, президент республики Майя Санду заявила, что Молдавия впервые в истории не зависит от одного источника поставок газа. По словам молдавского лидера, трудности в энергетической сфере были вызваны в том числе конфликтом на Украине, поскольку он сделал население Молдавии беднее и уязвимее перед вызовами.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил мнение, что власти Молдавии поражены "русофобской инфекцией", о чем сожалеют в Кремле. По словам официального представителя Кремля Москва выступает за добрые связи с Кишиневом, но некоего "плана" в данном направлении у России нет.