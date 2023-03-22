Лукашенко сообщил о предложении Варшавы обменять подозреваемых в шпионаже

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Представители Польши вступали в контакт с Белоруссией, предлагая обменять задержанных по подозрению в шпионаже в интересах России. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в среду, 22 марта 2023 года.

Белорусский лидер предположил, что Польша просто "хватает" людей с целью обмена.

"Они арестовали пять украинцев и трех белорусов. Но никто ничего не доказывает и не показывает, - уточнил Лукашенко. - Все просто - хотят обменять. Хватают людей, чтобы предложить России и Белоруссии обмен на кого-то".

Как ранее писал сайт KP.RU, девять иностранных граждан задержаны в Польше по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой и совершению диверсий.

Об этом заявил журналистам министр внутренних дел и администрации республики, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский в четверг, 16 марта 2023 года.

По его словам, у задержанные являются гражданами государств "из-за восточной границы". Им назначена временная мера пресечения в виде ареста.