Российские войска уничтожили два ангара с техникой и оружием ВСУ возле Одессы Фото: Александр КОЦ

Российские военные успешно уничтожили сразу два стратегических склада украинской армии, которые располагались на территории аэродрома «Школьный», недалеко от Одессы. В них ВСУ хранили военную технику и оружие для солдат, о чём пишет пресс-служба Министерства обороны России.

Также российские истребители сбили в небе над населённым пунктом Малые Крынки вертолёт Ми-8 ВСУ. Из иной воздушной техники, за последние сутки уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также три реактивных снаряда РСЗО «HIMARS».

Всего за прошедшие 24 часа по всем направлениям были уничтожены более 500 бойцов ВСУ и 27 единиц наземной техники, включая гаубицы. Помимо прочего уничтожены ещё два склада с боеприпасами - один в Запорожской области, а другой в Харьковской.

Ранее KP.RU сообщал о том, что российские войска успешно отразили сразу две попытки ВСУ контратаковать на Южнодонецком направлении.