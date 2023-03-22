МИД РФ: Поставки Киеву боеприпасов с обеднённым ураном серьёзно повлияют на отношения Москвы и Лондона Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Поставки боеприпасов для танков с обеднённым ураном не останутся без ответа - это приведёт к серьёзным последствиям в двусторонних отношениях России и Великобритании. С таким заявлением выступили сегодня в Министерстве иностранных дел РФ.

Напомним, Министерство обороны Великобритании объявило о планах поставлять Киеву не только танки Challenger 2, но и боеприпасы к ним, изготовленные с использованием обеднённого урана. Эта инициатива была резко встречена в России - Владимир Путин заявил, что Запад уже не только на словах, но и на деле доказывает, что хочет бороться с РФ до последнего украинца.

Ранее KP.RU публиковал краткое содержание беседы с военным историком Юрием Кнутовым, который подробно рассказал о том, чем опасны такие боеприпасы, и как России следует отвечать на подобный вызов. По словам специалиста, применение снарядов с обеднённым ураном равносильно геноциду украинского населения, ведь их подрыв создаст локальные очаги радиационного заражения по всей территории страны.