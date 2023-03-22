Военный историк Кнутов: Как России следует реагировать на поставки обеднённого урана Киеву Фото: Александр КОЦ

В среду, 22 марта, в эфире радиостанции «Комсомольская правда» (radiokp.ru) состоялся детальный разговор о поставках Великобританией Киеву снарядов с обеднённым ураном. О том, чем опасны такие снаряды, и как России следует реагировать на этот инцидент, рассказал военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Беседовала Мария Баченина.

Кнутов подробно описал скандальные боеприпасы: Они крайне эффективны в пробитии брони, и являются излюбленным типом снарядов в НАТО, однако при столкновении выпускают облако радиоактивной пыли, которое оседает на траве, деревьях и земле. Если затем человек прикоснётся к поражённому этой пылью месту - она проникнет через кожу, и вызовет онкологические заболевания.

В качестве примера Кнутов привёл столкновения армии США в Ираке. Американцы снабжали свои танки «Абрамс» бронёй из обеднённого урана, и хотя пробить её иракская техника не могла - образовывавшаяся от попадания пыль вызвала повальную заболеваемость онкологией у американских танкистов. В Пентагон было направлено бесчисленное множество жалоб и судебных исков по этому поводу, ведь у всех танкистов затем наблюдались раковые опухоли.

- Применение таких снарядов ВСУ станет, по сути, геноцидом украинского народа. И реагировать России придётся, прежде всего, уничтожением этих боеприпасов гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», - пояснил Кнутов. - И это может сказаться на всём населении Украины, ведь появятся целые очаги радиоактивного заражения местности. Земля станет непригодна для возделывания, а люди начнут заболевать и гибнуть.

Ранее KP.RU сообщал о том, что президент России Владимир Путин прокомментировал поставки Киеву боеприпасов из обеднённого урана, заявив о неизбежной реакции РФ.

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