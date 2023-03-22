Южнокорейские активисты провели акцию в поддержку спецоперации на Украине в центре Сеула Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В центре Сеула, возле посольства России, местные жители провели акцию в поддержку действий РФ на Украине, и одновременно выступили против американского империализма. Южнокорейские активисты открыто поддержали спецоперацию, выйдя к посольству с плакатами. Об этом сообщает ТАСС.

Главной позицией активистов стало то, что нынешний конфликт на Украине - это не просто локальное столкновение, а масштабное событие, за которым скрываются империалистические устремления США. Противостоят планам по глобальному влиянию американцев антиимпериалисты, среди которых и Россия, и всё это может привести к ядерной войне.

По мнению демонстрантов, конфликт вызван попытками США разграбить Россию. И эти люди поддержали Москву, заявляя о том, что Россия не только отстаивает свой суверенитет, но и бросает вызов «оси зла», ради общечеловеческой справедливости.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в поддержку России прошли массовые акции по всей Австралии. Местные жители прошли по всем крупнейшим городам, требуя прекратить отправлять оружие Киеву.