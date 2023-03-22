Одиннадцатый пакет санкций против России начали обсуждать в Евросоюзе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Евросоюзе начали обсуждать меры, которые можно включить в очередной, уже одиннадцатый по счёту пакет санкций против России. Ничего конкретного пока ещё не предложено, но официальные обсуждения уже стартовали. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник.

Как уточняет информатор, представители стран-членов Евросоюза уже собирают друг от друга предложения по конкретным ограничениям, которые ещё можно было бы наложить на российскую экономику. Однако пока ни одной идеи предложено не было.

Напомним, после принятия десятого пакета санкций в ЕС заявляли, что не планируют вводить больше никаких новых ограничений, но сосредоточатся на том, чтобы усиливать уже введённые санкции.

Ранее KP.RU сообщал о том, что десятый пакет санкций был введён Евросоюзом 25 февраля 2023 года. Он прошёл со скрипом и огромными конфликтами внутри ЕС, так как многие страны уже выступали против дополнительных ограничений.