Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил Госдеп США во вмешательстве в дела других стран

Глава МИД Венгрии обвинил США во вмешательстве во внутренние дела других стран Фото: БелТА

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто возмутился вмешательством Вашингтона в вопросы прав человека в других странах. По его словам, госдеп США делает доклады о состоянии прав человека в других странах, исходя из односторонних сведений источников, финансируемых самими США. Сийярто назвал подобные действия вмешательством во внутренние дела других стран.

“Должен сказать, я в шоке, и каждый год меня снова и снова шокирует, что госдепартамент США берет на себя смелость характеризовать другие страны и делать подобные заявления” – заявил министр на пресс-конференции с коллегой из МИД Боснии и Герцеговины.

Глава венгерского МИД призвал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние вопросы других стран, и подчеркнул, что только граждане стран имеют право решать довольны ли они властью и ситуацией в их странах.

Напомним, недавно МИД РФ передал ноту посольству США с требованием прекратить вмешательство в дела России. По мнению министерства, американская дипмиссия продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве.