Президент Молдавии Майя Санду утвердила румынский язык в качестве государственного

Майя Санду утвердила румынский язык в качестве государственного Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, устанавливающий румынский язык в качестве государственного языка республики.

“Сегодня я подписала закон, подтверждающий историческую и непреложную истину: государственным языком Молдавии является румынский” – написала Санду в соцсетях.

Санду отметила, что граждане Молдавии разговаривают на одном из официальных языков Евросоюза. Она уверена, что румынский язык станет “катализатором консолидации общества”.

Как писал ранее сайт KP.RU, споры, считаться молдаванами или румынами, называть свой язык молдавским или румынским, не утихают в Молдавии с 90-ых годов прошлого века. В декларации независимости Молдавии государственным языком значится румынский, а в Конституции – молдавский.

Недавно в парламенте Молдавии даже произошла драка из-за переименования языка в румынский. Против реформы яро выступил Блок коммунистов и социалистов Молдавии, но закон был принят в первом чтении, несмотря на их усилия.