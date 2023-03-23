Экс-директор ЦРУ Помпео рассказал о стратегической ошибке Байдена

Экс-директор ЦРУ рассказал о серьезной стратегической ошибке администрации Байдена. Фото: REUTERS

Администрация президента Байдена потерпела серьезную неудачу на фоне сближения России и КНР. Об этом в среду 22 марта заявил в эфире телеканала Fox News бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

Политик назвал «стратегической ошибкой» попытки Белого дома представить визит руководителя Китая Си Цзиньпина в Москву.

«Администрация Байдена потерпела неудачу, они позволили русским и китайцам объединиться, и это представляет огромные риски для США», - сказал Майк Помпео, отметив, что экономическое взаимодействие России и Китая может повлиять в том числе и на количество рабочих мест в США.

Напомним, российско-китайские переговоры состоялись в Кремле. Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали два итоговых документа: «Заявление об углублении всеобъемлющего партнерства в новой эпохе» и «План развития экономического сотрудничества до 2030 года».

Совместное заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина зафиксировало 8 базовых пунктов российско-китайского экономического сотрудничества в близкой перспективе. Подробности здесь на KP.RU.