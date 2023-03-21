Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров подписали два заявления

Переговоры глав России и КНР прошли 21 марта 2023 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе официальных переговоров с главой КНР Си Цзиньпином 21 марта 2023 года подписал два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства.

Напомним, ранее в ходе переговоров глав государства Си Цзиньпин отметил здоровую динамику развития отношений России и Китая. Несмотря на то, что официальные переговоры были запланированы на 21 марта, днем ранее в ходе неформальных переговоров лидеры стран успели обсудить много вопросов взаимного сотрудничества и международную повестку.

Как писал ранее сайт KP.RU, председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву с трехдневным деловым визитом 20 марта 2023 года. Этот визит стал первым для главы КНР после переизбрания его на эту должность в третий раз. Важность визита подчеркнули данные портала Flightradar24, который зафиксировал около 100 тысяч пользователей, одновременно смотревших на борт Air China, приближающийся к Москве