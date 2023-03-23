Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному конфликту вокруг Украины

Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине. Фото: REUTERS

Западные страны должны быть готовы к тому, что украинский конфликт затянется надолго. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Guardian. Интервью опубликовано в среду 22 марта.

Столтенберг заявил, что не видит перспектив урегулирования конфликта в настоящее время и призвал западные страны наращивать производство боеприпасов и вооружений, чтобы не только поставлять их на Украину, но и укреплять собственную оборону.

Генсек альянса высказал ожидания, что страны-члены НАТО начнут вкладывать в оборону минимум 2 процента от их ВВП.

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