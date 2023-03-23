Посол Антонов: Запад приближает человечество к угрозе ядерного Армагеддона

Посол Антонов прокомментировал заявления администрации США о том, что боеприпасы с обедненным ураном являются безопасными. Фото: Евгения ГУСЕВА

Запад приближает человечество к угрозе ядерного Армагеддона решением поставить Украине радиоактивные боеприпасы. Об этом заявил в среду 22 марта посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Негативные последствия использования таких боеприпасов многократно подтверждены западными журналистами. Не хотите слушать нас - посмотрите на репортажи европейских коллег», - цитирует ТАСС комментарий Антонова на заявления представителей Белого дома о том, что боеприпасы с обедненным ураном не представляют повышенной опасности.

Напомним, 21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что, «помимо эскадрона боевых танков Челленджер ее страна передаст Украине снаряды с обедненным ураном». Что это за боеприпасы и какую опасность они представляют, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит перспектив урегулирования конфликта в настоящее время и призвал западные страны наращивать производство боеприпасов и вооружений, чтобы не только поставлять их на Украину, но и укреплять собственную оборону.

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