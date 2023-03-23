Самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе 23 марта 2023 года

Мелитополь. Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС

В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает администрация города в своем телеграм-канале в четверг, 23 марта 2023 года.

В мэрии уточнили, что взрыв прогремел на улице Крупской. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

На месте происшествия работают оперативные службы. Они устраняют последствия взрыва и выясняют обстоятельства случившегося.

Как ранее писал сайт KP.RU, специалисты обезвредили взрывное устройство в одной из квартир города Энергодара, где проживал украинский военный. Правоохранители нашли в жилье самодельное взрывное устройство и растяжку.

Взрывное устройство оказалось заложено в люстру в одной из комнат, и должно было сработать при включении света. Его обезвредили. Предположительно, бывший владелец квартиры продолжает свою службу в рядах ВСУ.