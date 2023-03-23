Президент Павел заявил, что Чехия исчерпала возможности военной помощи Украине

Петр Павел Фото: REUTERS

Чехия исчерпала возможности оказания военной помощи Украине, у страны больше не осталось резервов. Об этом заявил чешский президент Петр Павел в беседе с журналистами немецкой газеты Suddeutsche Zeitung.

"Чехия помогла Украине с поставками оружия, как могла, но у нее больше нет для этого возможностей", - подчеркнул Павел.

По его словам, страна не может нарастить производство оборонной продукции из-за нехватки рабочей силы. В качестве возможного решения лидер страны предложил нанимать украинцев для увеличения выпуска боеприпасов.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты сообщили, что поставки боеприпасов и оружия на Украину задерживаются из-за нехватки необходимых для производства материалов и низких производственных мощностей оборонной промышленности в Европейском союзе.

В числе проблем называются малые собственные запасы оружия, рост стоимости материалов для производства в два-три раза.

Опрошенные эксперты утверждают, что производства полностью загружены и не смогут оперативно нарастить выпуск военной продукции, независимо от того, сколько денег будет в это вложено европейскими государствами.