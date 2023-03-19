FT: поставка боеприпасов Киеву задерживается из-за нехватки взрывчатки в Евросоюзе

Поставки боеприпасов на Украину со стороны ЕС задерживаются Фото: REUTERS

Поставки боеприпасов и оружия на Украину задерживаются из-за нехватки необходимых для производства материалов и низких производственных мощностей оборонной промышленности в Европейском союзе. Об этом пишет издание Financial Times.

"Из-за ограниченных запасов пороха, пластичной взрывчатки и тротила промышленность не может в оперативном порядке удовлетворить запросы ЕС для Украины", - говорится в публикации.

В числе проблем называются малые собственные запасы оружия, рост стоимости материалов для производства в два-три раза.

Источники издания утверждают, что производства полностью загружены и не смогут оперативно нарастить выпуск военной продукции, независимо от того, сколько денег будет в это вложено европейскими государствами.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты сообщили, что Евросоюз оказался в тупике по вопросу предоставления Киеву необходимого количества натовских боеприпасов калибра 155 миллиметров.

Они производятся в 11 странах НАТО, но при этом "неизвестно, смогут ли их предприятия нарастить объемы выпуска в ближайшие месяцы", говорится в публикации.

Напомним, издание Daily Express сообщило, что силы британской специальной воздушной службы задействованы в секретных операциях в нескольких странах по закупке боеприпасов на черном рынке для последующих поставок Киеву.

Журналисты утверждают, что в секретной группе из Британии всего 12 человек, и они работают парами в таких государствах как Ангола, Вьетнам, Египет, Иордания и Казахстан.