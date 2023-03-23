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НовостиОбщество23 марта 2023 7:06

ФСБ пресекла контрабанду армянских сигарет в Россию

Груз на 17,5 миллионов рублей прятали в коробках с яблоками
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО

Пограничное управление ФСБ России по Республике Северная Осетия - Алания во взаимодействии с Управлением на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу пресечена попытка незаконного ввоза на территорию России табачной продукции армянского производства.

«Контрабандный груз был сокрыт в коробках с фруктами, перевозимых в полуприцепе грузового автомобиля, и предназначался для реализации на территории России», - прокомментировали кадры оперативной съемки в ФСБ России.

Пограничниками были изъяты более 151 000 пачек сигарет различных марок оценочной стоимостью около 17,5 миллионов рублей.

«Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение», - отметили в ведомстве.