Рогов сообщил, что украинские спецслужбы устроили теракт в Мелитополе

Владимир Рогов Фото: СОЦСЕТИ

Взрыв, прогремевший в Мелитополе в четверг, 23 марта 2023 года, является терактом украинских спецслужб. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

"Режим Зеленского в очередной раз показал свою террористическую сущность, - подчеркнул Рогов. - Они, не скрывая, радуются, взрывая людей, которые восстанавливают мирную жизнь в городе".

По его словам, таким образом Киев пытается дестабилизировать мирную жизнь в новых регионах России и запугать население.

Напомним, самодельное взрывное устройство сработало рядом с пожарной частью на улице Крупской. В результате взрыва пострадал полицейский. Он госпитализирован. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Как ранее писал сайт KP.RU, оправдания Киева, когда он попытался откреститься от террористов, забравшихся в российско-украинское пограничье Брянской области, дезавуировали сами же террористы. Один из диверсантов признался, что украинское командование было в курсе его акции.