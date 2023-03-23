В офисе Зеленского раскритиковали газету Politico за статью о планах ВСУ по контрнаступлению Фото: REUTERS

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал американскую газету Politico за статью, в которой рассказывалось о планах Вооруженных сил Украины по контрнаступлению в мае этого года.

По информации Newsweek, Подоляк остался разочарован статьей, поскольку в ней разглашались подобные данные. Как отметил советник главы офиса Владимира Зеленского, это должно было стать сюрпризом для противника.

«Я нахожу немного ироничным, когда журналисты говорят, какие сценарии контратаки будет использовать Украина. Может быть, им следует принять непосредственное участие в работе Генерального штаба Украины и планировать операции?» – заявил чиновник.

По словам Подоляка, ВСУ гораздо более изобретательны, чем думают журналисты Politico.

Напомним, советник главы офиса президента Украины в интервью La Stampa сам говорил, что ВСУ могут предпринять попытку контрнаступления через два месяца.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с KP.RU рассказал, что киевский режим сосредотачивает силы для весеннего наступления у подконтрольной России территории Запорожья.