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НовостиПроисшествия23 марта 2023 10:07

СК России заявил, что целью покушения в Мелитополе был замначальника отдела участковых УВД

Самодельная взрывчатка сработала в городе в четверг, 23 марта
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
СК России заявил, что целью покушения в Мелитополе был замначальника отдела участковых УВД

СК России заявил, что целью покушения в Мелитополе был замначальника отдела участковых УВД

Фото: REUTERS

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва в Мелитополе Запорожской области. По информации ведомства, целью покушения был заместитель начальника отдела участковых местного УВД.

«Следственными органами СК России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УВД по городу Мелитополь и Мелитопольскому району Запорожской области», – сообщили журналистам в СК России.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 23 марта, в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. В администрации города уточнили, что взрыв прогремел на улице Крупской. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, 14 марта в Мелитополе прогремел мощный взрыв. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что был подорван автомобиль в районе рынка на улице Кирова.