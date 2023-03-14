В Мелитополе прогремел мощный взрыв 14 марта 2023

В Мелитополе прогремел мощный взрыв Фото: REUTERS

Мощный взрыв прогремел в Мелитополе Запорожской области, рассказали в экстренных службах региона.

В настоящее время силовики устанавливают обстоятельства произошедшего.

Между тем член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов написал в Telegram, что причиной взрыва в Мелитополе стал взрыв автомобиля в районе рынка на улице Кирова.

Напомним, в начале марта мощный взрыв прогремел в городе Запорожье, который находится под контролем официального Киева. За день до этого украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Запорожье.

В январе в Мелитополе произошел мощный взрыв. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, взрыв был слышен также в пригороде Мелитополя.

Между тем врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил о подготовке Вооруженных сил Украины к активизации наступления в конце марта.