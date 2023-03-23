Мишустин заявил, что автомобильную часть Крымского моста восстановили в рекордные сроки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автомобильная часть Крымского моста была восстановлена, после совершённого 8 октября 2022 года теракта, в рекордные сроки. Ремонт завершили всего за 4,5 месяца, о чём сообщил в четверг, 23 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава Правительства заявил, что Крымский мост был восстановлен полностью. Вся повреждённая после взрыва автомобильная часть снова функционирует в полном объёме.

Напомним, 8 октября прошлого года на Крымском мосту был совершён теракт, после которого обрушились два пролёта автомобильной части конструкции. Подрыв грузовика, начинённого взрывчаткой, также повлёк за собой возгорание семи цистерн с топливом, находившихся на соседней, железнодорожной части моста.

Ранее KP.RU сообщал о том, что российским следователям удалось установить причастность Украины к подрыву Крымского моста.