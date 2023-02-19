СК России подтвердил причастность Украины к теракту на Крымском мосту Фото: ТАСС

Следственный комитет России получил подтверждении версии об организации теракта на Крымском мосту Украиной, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

«В ходе расследования подтверждена версия о том, что к организации теракта на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы», – сказал глава СК РФ в интервью ТАСС.

Как напомнил Бастрыкин, ведомству уже удалось установить 12 человек, непосредственно участвоваших в совершении теракта, восемь из которых находятся под стражей. Он добавил, что сейчас в рамках уголовного дела продолжается проведение экспертиз по обнаруженным на месте происшествия вещественным доказательствам.

Напомним, 8 октября 2022, на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Ударная волна была такой силы, что обрушились два пролета автомобильной части моста. Арки моста не пострадали.

Позже в США заявили, что теракт на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы.

Как писал сайт KP.RU, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) признал, что за взрывом на Крымском мосту стоит Киев.

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