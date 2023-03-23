Мишустин: Россия полностью адаптируется к внешнему давлению в 2024 году, фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Внешнее давление на Россию уже не закончится, оно будет продолжаться ещё очень долгое время, и страна должна адаптироваться к новым условиям на международной арене. Такое заявление сделал 23 марта премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, Российская Федерация уже демонстрирует прекрасный уровень адаптации к агрессивной внешней политике Запада, но полностью под новые реалии пока ещё не подстроилась. Премьер-министр считает, что страна сможет перестроиться уже в следующем году.

«Россия встанет на путь долгосрочного поступательного развития», - добавил Мишустин.

Ранее KP.RU сообщал о том, что премьер-министр объявил о завершении ремонта Крымского моста, пострадавшего после теракта в октябре 2022 года. Как отметил Мишустин, автомобильная часть моста была полностью восстановлена в рекордно-короткие сроки.