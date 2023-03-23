Мишустин: по России в 2022 году нанесли сильнейший санкционный удар Фото: REUTERS

По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Председатель правительства в четверг, 23 марта, выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе властей за 2022 год. Глава российского кабмина заявил, что в 2022 году по России был нанесен серьезный удар санкциями, который сильно повлиял на ход работы.

— Думаю, в этом зале нет необходимости объяснять, в каких условиях пришлось всем работать. По России был нанесен санкционный удар. Равного по силе которому в новейшей истории не было, — подчеркнул глава российского кабмина.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия должна ответить на санкции расширением экономических свобод. Ликвидация административных барьеров позволит снизить влияние запретов, заявлял президент.