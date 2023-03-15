Путин заявил, что Россия должна ответить на санкции расширением экономических свобод Фото: REUTERS

Россия должна ответить на западные санкции расширением экономических свобод. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры в среду, 15 марта 2023 года.

В частности, речь идет о снижении административных барьеров, уточнил глава государства.

"Важно, чтобы прокуроры в рамках своей компетенции помогали в этой масштабной работе, в том числе, содействовали ликвидации избыточных административных барьеров", - подчеркнул Владимир Путин.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее Владимир Путин сообщил, что Россия за прошедший год значительно повысила свой экономический суверенитет, несмотря на планы Запада разрушить страну. По словам российского лидера, основы стабильности РФ оказались прочными вопреки оценкам стран Запада.

Напомним, глава Минэкономики России Максим Решетников в ходе выступления в Госдуме 7 марта 2023 года заявил о ставке на частный бизнес.

"Сейчас необходима опора на частную инициативу и кредитное плечо, - подчеркнул Решетников. - В 2023 году основным источником должны стать собственные средства предприятий и банковское кредитование".