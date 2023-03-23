Мишустин сообщил, что уровень госдолга России составляет 15% от ВВП

Михаил Мишустин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Государственный долг России находится на уровне 15% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны, что является "достаточно комфортным диапазоном". Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета в Госдуме в четверг, 23 марта 2023 года.

По его словам, с такими цифрами государство чувствует себя уверенно. К тому же у недружественных стран этот показатель, как правило, выше.

"Не надо приводить цифры, какой госдолг у недружественных стран, - констатировал председатель российского правительства. - Даже у большинства развивающихся стран он чуть выше 60%".

По словам Мишустина, краткосрочный дефицит бюджета и небольшой рост госдолга не представляют угрозы.

Как ранее писал сайт KP.RU, Внешний государственный долг России по итогам 2022 года составил 4,039 трлн рублей, что ниже прошлогодних показателей. Об этом свидетельствуют данные Счетной палаты РФ.

Снижение зафиксировано впервые за три года. Так, в 2020 году внешняя задолженность государства составляла 4,189 трлн рублей, в 2021-м – 4,435 трлн рублей.

Суммарный долг РФ по итогам 2022 года достиг 22,82 трлн рублей. В процентном соотношении от ВВП объем задолженности снизился до 17,1%, что является самым низким показателем среди всех стран "Большой двадцатки" (G20), уточнили в Счетной палате.