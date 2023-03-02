Внешний госдолг России снизился до 4,039 триллиона рублей в 2022 году

Внешний госдолг России снизился в 2022 году Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Внешний государственный долг России по итогам 2022 года составил 4,039 трлн рублей, что ниже прошлогодних показателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Счетной палаты РФ.

Снижение зафиксировано впервые за три года. Так, в 2020 году внешняя задолженность государства составляла 4,189 трлн рублей, в 2021-м – 4,435 трлн рублей.

Суммарный долг РФ по итогам 2022 года достиг 22,82 трлн рублей. В процентном соотношении от ВВП объем задолженности снизился до 17,1%, что является самым низким показателем среди всех стран "Большой двадцатки" (G20), уточнили в Счетной палате.

Напомним, в долларовом эквиваленте внешний долг России по итогам 2022 года составил 381,8 млрд долларов, что на 20,8% ниже показателя конца 2021 года. В Центробанке отметили, что такая динамика в значительной степени обусловлена уменьшением внешней задолженности прочих секторов по займам.

Как ранее писал сайт KP.RU, состояние богатейших бизнесменов России по версии агентства Bloomberg с начала 2023 года увеличилось более, чем на 10,4 млрд долларов. Самым богатым российским предпринимателем на 1 марта 2023 года стал глава "Норникеля" Владимир Потанин, занимающий в общем списке 44 место. Его состояние оценивается в 28,5 млрд долларов.