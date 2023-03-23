Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО

Президент Финляндии подписал законы о вступлении в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Финляндии Саули Ниинисте принял законы о вступлении страны в НАТО. Он подписал документы в ходе заседания правительства, что следует из трансляции церемонии совещения.

Ниинисте подписал предложение правительства об утверждении и вступлении в силу Североатлантического договора, соглашение о статусе НАТО, национальных представителей и международного персонала, а также «Приверженность» этим соглашениям.

Таким образом, на национальном уровне поставлена финальная точка в ратификации всех необходимых документов для вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

Ранее депутаты шведского парламента одобрили вступление Швеции в НАТО. Отдельно сообщалось, что Стокгольм не видит причин для размещения на своей территории ядерного оружия или постоянных баз альянса в мирное время.