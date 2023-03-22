Парламент Швеции проголосовал за вступление страны в НАТО

Парламент Швеции одобрил вступление в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты шведского парламента одобрили вступление Швеции в НАТО. Об этом стало известно в среду, 22 марта 2023 года. Одобрение парламента было обязательным условием для вступления королевства в Североатлантический альянс.

Ранее в парламенте рассмотрели соглашение о статусе Организации Североатлантического договора, в котором указаны вопросы иммунитета и привилегий для НАТО и ее сотрудников. Отдельно в сообщении парламента отмечено, что Швеция, как и другие страны Северной Европы, не видит причин для размещения на своей территории ядерного оружия или постоянных баз НАТО в мирное время.

Напомним, Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО 17 мая 2022 года. В сентябре 2022 года посол США в Хельсинки считал, что Финляндия и Швеция могут вступить в альянс до конца 2022 года, однако вступление Швеции блокирует Турция. По словам турецкого МИД, Швеция не сделала необходимых шагов в борьбе с терроризмом для вступления в НАТО.