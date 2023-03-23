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НовостиВ мире23 марта 2023 12:29

Глава МИД Эстонии Рейнсалу рассказал, что чуть не погиб во время визита на Украину

Во время поездки по Киеву автомобиль, на котором он ехал, внезапно загорелся
Сергей ЧИКОВ
Рейнсалу чуть не погиб во время командировки в Киев Фото: с сайта mger2020.ru

Рейнсалу чуть не погиб во время командировки в Киев Фото: с сайта mger2020.ru

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции правительства рассказал о том, как чуть не погиб во время командировки на Украину. Министр ехал в машине вместе с послом Каймо Кууском по Киеву, но в какой-то момент автомобиль неожиданно загорелся, рассказал он в четверг, 23 марта.

“Мы сидели с Каймо Кууском на заднем сидении, и он заметил, что чем-то пахнет, а в какой-то момент за спиной вспыхнуло пламя” – рассказал министр. По его словам, по причине обгорания и замыкания электропроводки заблокировались задние двери. Их удалось выломать за несколько секунд до того, как машина превратилась бы в газовую камеру, рассказал Рейнсалу.

Напомним, в прошлом году глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призывал россиян взять в руки по булыжнику, чтобы вызвать изменения в государстве. За призывы к насилию официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его “невеждой” и напомнила о недопустимости подобных высказываний от “министра как бы демократического правительства”.