Глава МИД Эстонии Рейнсалу рассказал, что чуть не погиб во время визита на Украину

Рейнсалу чуть не погиб во время командировки в Киев Фото: с сайта mger2020.ru

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции правительства рассказал о том, как чуть не погиб во время командировки на Украину. Министр ехал в машине вместе с послом Каймо Кууском по Киеву, но в какой-то момент автомобиль неожиданно загорелся, рассказал он в четверг, 23 марта.

“Мы сидели с Каймо Кууском на заднем сидении, и он заметил, что чем-то пахнет, а в какой-то момент за спиной вспыхнуло пламя” – рассказал министр. По его словам, по причине обгорания и замыкания электропроводки заблокировались задние двери. Их удалось выломать за несколько секунд до того, как машина превратилась бы в газовую камеру, рассказал Рейнсалу.

Напомним, в прошлом году глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призывал россиян взять в руки по булыжнику, чтобы вызвать изменения в государстве. За призывы к насилию официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его “невеждой” и напомнила о недопустимости подобных высказываний от “министра как бы демократического правительства”.