Российские истребители уничтожили украинский Су-24 в Харьковской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили украинский самолет Су-24 в Харьковской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Богуславка Харьковской области сбит самолет Су-24 Воздушных сил Украины», – сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов в Луганской, Донецкой народной республиках, а также Харьковской и Херсонской областях. В районе населенного пункта Зализничное Запорожской области российскими силами был склад горюче-смазочных материалов ВСУ.

Напомним, на этой неделе Министерство обороны России сообщило об уничтожении истребительной авиацией ВКС России украинского самолета Су-25 в районе Никаноровки ДНР.