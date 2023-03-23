«Сбер» предупредил о мошеннической схеме с возвратом средств за заказ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники в России начали применять новую схему с хищением средств клиентов онлай-магазинов, сообщает пресс-служба «Сбера».

Как уточняется в Telegram-канале финансовой организации, злоумышленники делают возврат средств клиентам, которые недавно получили заказ. Им сразу же приходит сообщение якобы от представителя магазина с просьбой отправить деньги, потому что возврат был сделан по ошибке. По фальшивым реквизитам для перевода клиенту отправляют средства мошенникам.

В «Сбере» предупредили, что при получении сообщения от неизвестного лица, представившегося сотрудником онлайн-магазина, не следует вступать с ним в переписку. Вместо этого нужно связаться с компанией по номерам с ее официального сайта и прояснить ситуацию с менеджерами, отмечается в сообщении.

Кроме того, клиентам советуют использовать сложные пароли и настроить двухфакторную идентификацию, если ее поддерживает сайт или приложение. Как объяснили в «Сбере», это обеспечит двойное подтверждение входа и не пропустит в личный кабинет мошенников.

Как писал сайт KP.RU, ранее эксперты «Лаборатории Касперского» предупредили россиян о новом способе кражи электронной почты. Мошенники используют фишинговую схему с применением серверов SharePoint. Это позволяет присваивать логины и пароли от различных почтовых аккаунтов, в том числе Yahoo!, AOL, Outlook, Office 365.