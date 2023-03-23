Hotnews: Румынский сенатор Шошоакэ представила проект аннексии части территории Украины

Румыния может аннексировать часть территории Украины в 2027 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Румынский сенатор Диана Шошоакэ представила законопроект об отказе от добрососедских отношений с Киевом и аннексии части территории Украины. Об этом в четверг, 23 марта 2023 года сообщило издание Hotnews.

“Независимый сенатор Диана Шошоакэ представила в сенат законопроект, посредством которого Румыния аннексирует территории, которые принадлежали ей в межвоенный период и которые сейчас являются частью Украины” – сообщают Hotnews.

По мнению Шошоакэ, подобный план можно реализовать “простым законом с тремя статьями”. Отдельно в публикации указано, что аннексия должна произойти в 2027 году. Сенатор предлагает аннексировать Северную Буковину, Герцу, Буджакул, Марамуреш и Змеиный остров. О том, что делать с живущими на этих землях украинцами, сенатор не пояснила.

Напомним, в начале 2022 года депутат Верховной рады Украины Илья Кива уже сообщал, что Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на некоторые украинские территории. “Тернопольская, Черновицкая, Волынская, Львовская области давно к этому подготовились, получив второе гражданство, и с нетерпением ждут своей «аннексии»” – заявлял Кива.