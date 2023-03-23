Международный уголовный суд прокомментировал «угрозы» из-за ордеров на «арест» Путина, фото: сайт МУС

Ассамблея стран-участниц Римского статута, договора, на основании которого действует Международный уголовный суд, сообщило о якобы поступающих к ним «угрозах» из-за выданного недавно ордера на «арест» президента России Владимира Путина. Об этом сообщили на сайте органа юстиции.

Согласно официальному заявлению МУС, после того как они выдали тот самый ордер, к ним начали поступать некие «угрозы». Также в ведомстве сообщают о неких абстрактных попытках «мешать их работе».

Ассамблея подчеркнула, что полностью доверяет деятельности МУС, и готова «защищать его целостность перед любыми угрозами». О каких конкретно «угрозах» идёт речь никто так и не пояснил.

Ранее KP.RU сообщал о том, что заявления МУС о необходимости «арестовать» Владимира Путина в МИД России назвали политическим заказом Западных стран. Глава ведомства Сергей Лавров напомнил, что те же США вводили санкции против этого суда за одни только разговоры о расследованиях их военных преступлений.