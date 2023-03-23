Мурашко заявил о локализации всех очагов заражения сибирской язвой в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все очаги заражения сибирской язвой на территории Российской Федерации были оперативно локализованы. Так прокомментировал журналистам ситуацию министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Всё локализовано», - кратко ответил министр на вопрос о нескольких случаях заражения сибирской язвой.

Напомним, речь идёт о небольшой вспышке заболевания, которое пошло из Чувашской Республики. Там заболели два человека во время разделки бычьей туши, и успели продать часть мяса и шкуру проезжавшему мимо водителю.

Сейчас все заболевшие госпитализированы, а места их пребывания дезинфицированы. Суммарно с заражёнными контактировали около 130 человек, все они находятся под присмотром, на карантине.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Московской области госпитализировали мужчину, приехавшего в регион из Чувашии. У него также были выявлены признаки сибирской язвы.