Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье23 марта 2023 14:45

Мурашко заявил о локализации всех очагов заражения сибирской язвой в России

Риск распространения сибирской язвы начался с Чувашской Республики
Сергей КУДРИН
Мурашко заявил о локализации всех очагов заражения сибирской язвой в России

Мурашко заявил о локализации всех очагов заражения сибирской язвой в России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все очаги заражения сибирской язвой на территории Российской Федерации были оперативно локализованы. Так прокомментировал журналистам ситуацию министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Всё локализовано», - кратко ответил министр на вопрос о нескольких случаях заражения сибирской язвой.

Напомним, речь идёт о небольшой вспышке заболевания, которое пошло из Чувашской Республики. Там заболели два человека во время разделки бычьей туши, и успели продать часть мяса и шкуру проезжавшему мимо водителю.

Сейчас все заболевшие госпитализированы, а места их пребывания дезинфицированы. Суммарно с заражёнными контактировали около 130 человек, все они находятся под присмотром, на карантине.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Московской области госпитализировали мужчину, приехавшего в регион из Чувашии. У него также были выявлены признаки сибирской язвы.