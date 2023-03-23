Владимира Путина пригласили на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства иностранных дел Южно-Африканской Республики Наледи Пандор лично пригласила президента России Владимира Путина на саммит БРИКС, а также критически высказалась об ордере Международного уголовного суда об «аресте» российского лидера.

По словам главы МИД ЮАР, Путин приглашён на саммит вне зависимости от того, какие решения в его отношении выносит Международный уголовный суд. Пандор отметила, что хоть ордер на «арест» президента России и «вызывает некоторое беспокойство», на работу БРИКС влиять оно не будет.

Также Наледи Пандор подчеркнула, что МУС сам по себе – ведомство крайне противоречивое. Она неоднократно указывала на то, что этот орган юстиции проявляет двойные стандарты. Существует огромное число стран, втянутых в разного рода конфликты, но ни одной из них Международный уголовный суд никогда не интересовался. В отличие от России.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в МУС заявили о неких «угрозах», а также о помехах в их работе, которые якобы начали поступать в ведомство после того, как был опубликован ордер на «арест» Владимира Путина.