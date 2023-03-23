Экономист Беляев объяснил отличие цифрового рубля от биткоина Фото: ЦБ

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, что есть два больших класса цифровой валюты — национальная, к которой будет относиться цифровой рубль, и криптовалюта, эмиссия которой не связана с государствами. Общего у них очень мало.

Выпуском цифрового рубля будет заниматься Центральный Банк в рамках национального денежного оборота. Криптовалюты «производят» некие группы людей вне государственных юрисдикций. Курс цифрового рубля будет всегда равен курсу привычного рубля.

— Никакой речи о майнинге цифрового рубля быть не может, потому что, если он, не дай бог, станет возможен, это приведет к развалу экономики, — подчеркнул Беляев в разговоре с Lenta.ru.

Член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков телеканалу «360» рассказал также, что для пользователей разница с «реальными» деньгами будет почти незаметна. От криптовалюты же отличия есть — так, коды сделают абсолютно централизованными, а потому анонимные транзакции с цифровым рублем будут невозможны.

Пожилые люди опасаются, что нововведения могут их коснуться. Действительно, ходят слухи, что позже пенсии могут сделать цифровыми. Юрист Светлана Петрикова дала комментарий Life.ru, в котором призвала не беспокоиться по этому поводу.

— Точных сроков перевода пенсии на цифровой рубль нет. Если он и будет, то по желанию. Пенсионер сам сможет выбрать, в какой форме ему удобно получать деньги и где, — отметила эксперт.

Напомним, законопроект о введении в России цифрового рубля планируют принять уже в апреле 2023 года. В таком случае, в оборот обновленная валюта войдет в мае.