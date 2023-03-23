Блогер Илья Варламов и юрист Павел Чиков внесены Минюстом России в список иностранных агентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Блогер Илья Варламов*, юрист Павел Чиков*, Светлана Лада-Русь (Пеунова)*, политолог Руслан Айсин* и журналист Богдан Бакалейко* были внесены Минюстом России в список иностранных агентов. Соответствующая информация была опубликована 23 марта 2023 года на сайте ведомства.

По данным Минюста, Варламов получал финансовую поддержку от зарубежных источников, а также распространял недостоверную информацию о работе публичной власти в России, её решениях и внутренней политике. Чиков распространял аналогичную, а также принадлежащую иностранным агентам информацию.

Лада-Русь открыто призывала к свержению власти в России, выступала против проведения спецоперации на Украине, формировала и распространяла негативный образ российской армии и госслужбы. Сейчас она находится за пределами страны, и объявлена в федеральный и международный розыск.

Айсин, помимо распространения недостоверной информации, открыто выступал против проведения СВО, как и Бакалейко. Однако журналист, в отличие от политолога, также был уличён в распространении недостоверной и негативной информации о российской власти и политике.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в список иностранных агентов также попал Всемирный фонд природы (WWF)**, Сергей Гуриев* и Геннадий Гудков*.

* - Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

** - Юридическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.