США нанесли авиаудары по Сирии

США нанесли авиаудары по объектам в Сирии. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты нанесли серию авиаударов по объектам в Сирии в четверг 23 марта. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Сообщается, что авиационные удары были нанесены по объектам, которые, как считают в Пентагоне, могут быть связаны с Корпусом стражей исламской революции после того, как один американский военнослужащий-контрактник погиб и еще шесть военнослужащих США были ранены после нападения БПЛА на международную военную базу на северо-востоке страны.

«Ни одна группировка не будет безнаказанно наносить удары по нашим войскам», - приводит пресс-служба слова главы Пентагона Ллойда Остина.

Ранее девять человек были убиты в провинции Идлиб (Сирия) в ходе проведения контртеррористической операции армией США.

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