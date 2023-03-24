Бронемашина Eagle I из нейтральной Швейцарии замечена у линии соприкосновения в Донбассе Фото: REUTERS

У линии соприкосновения на Донбассе была замечена бронемашина Eagle I. Об этом пишет Neue Zurcher Zeitung, уточняя, что теперь власти Швейцарии, которая на фоне своего нейтралитета не передает вооружение, устанавливает, как бронемашина могла оказаться на Украину.

Испанский фотограф Хосе Колона смог сделать фото с бронемашиной в городе Часов Яр, который расположен за Артемовском. Кроме того, Eagle I увидели на снимке агентства AFP, который был сделан в Авдеевке. Оба города находятся около нынешней линии соприкосновения. Отмечается, что на данный момент не установлено, была ли это одна и та же бронемашина.

Ранее Швейцария ввела запрет на реэкспорт своего военного оборудования на Украину. Теперь швейцарские власти будут выяснять, как бронемашина оказалась у линии соприкосновения на Донбассе.

Напомним, в начале марта этого года ФРГ попросила Швейцарию продать ей танки Leopard 2, пообещав при этом не передавать боевые машины Украине.