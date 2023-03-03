Германия попросила Швейцарию продать ей танки Leopard 2

Германия попросила Швейцарию продать ей танки Leopard Фото: ru.wikipedia.org

Германия отправила Швейцарии запрос на покупку танков Leopard 2, сообщили в Федеральном департаменте обороны, защиты населения и спорта (DDPS) Швейцарии.

«Швейцария получила заявку от Германии на покупку танков Leopard 2», – передает РИА Новости слова пресс-секретаря департамента Лоренца Фришкнехта.

В свою очередь газета Bild сообщает, что власти Германии просят Швейцарию продать танки Leopard 2 немецкому военному концерну Rheinmetall. Как рассказал изданию министр экономики ФРГ Роберт Хабек, речь идет о 96 списанных машинах, которыми предполагается заменить танки, которые направлены Украине. Берлин пообещал, что приобретенные у Швейцарии боевые машины не передадут Киеву.

Как писал сайт KP.RU, ранее правительство Германии одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard первого поколения.

Между тем глава Минобороны Украины Резников уверен в передаче Киеву западных истребителей.

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