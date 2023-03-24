Forbes: Большинство стран выступили против санкций для сотрудничества с Россией Фото: REUTERS

В условиях антироссийских санкционных ограничений мир разделился на два блока - поддерживающих ограничительные мера и их противников, которых большинство. Об этом пишет экономист в нефтегазовой сфере Тилак Доши в своей статье в Forbes.

«Для активно развивающихся стран одинаково важно как обезопасить себя вестернизации, грозящей гегемонией Запада в международных финансовых институтах, так и поддерживать продуктивные отношения с такими выгодными партнерами, как Россия», - заявил автор статьи, приведя в пример Бразилию, Китай, Индию, а также ЮАР.

Как сказано в статье, теперь поддержавшие санкционные ограничения страны Европы навсегда лишилась дешевого российского газа, на фоне чего Европейский союз будет обречен на деиндустриализацию, а также весомое падение уровня жизни. Вашингтон же в свою очередь, как отметил автор статьи, воспользуется этим.

Тем временем, для развивающихся стран выгодно будет стремиться к сотрудничеству с России и Китаем.

Напомним, днем ранее, 23 марта, премьер Швеции заявил, что Европейский союз не обсуждает новый пакет санкций в отношении Москвы. По его словам, сейчас речь идет о систематическом выполнении уже существующих ограничительных мер.