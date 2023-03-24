Медведев заявил, что санкциями Запад борется не с руководством России, а с обычными гражданами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны своими санкционными ограничениями борются не с российским руководством, а с обычными гражданами России, это совершенно очевидно. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что западные страны вынуждают российских граждан покупать все дороже, ограничивают возможность передвижения по миру, а также блокируют банковские карты.

«Совершенно очевидно, что западный мир борется с гражданами нашей страны, западный мир ненавидит граждан нашей страны, это каждый должен понимать. Не отдельных руководителей страны - это ради бога, - а они нас ненавидят всех», - сказал политик, заявив, что «этого прощать нельзя».

Напомним, днем ранее, 23 марта, Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в новый пакет антироссийских санкций будет направлен на то, чтобы сделать невозможным обход уже существующих ограничений.